Po raz piąty odbył się Żniński Bieg Powstańczy. Patronem rywalizacji był Powstaniec Franciszek Piekarski. Zobaczcie wideo oraz zdjęcia!

V Żniński Bieg Powstańczy 2024 w Żninie

Franciszek Piekarski, Powstaniec Wielkopolski

Patronem tegorocznego Żnińskiego Biegu Powstańczego jest Powstaniec Wielkopolski Franciszek Piekarski. Żył w latach 1898 - 1988. Jego walka w Powstaniu Wielkopolskim rozpoczęła się 27 grudnia 1918 roku, kiedy to w Podobowicach wstąpił do oddziału powstańczego, który organizował i którym dowodził chor. Sławiński. Jego oddział jeszcze tego samego dnia zajął pocztę w Podobowicach, a także wyzwolił całą miejscowość oraz okoliczne wsie. Franciszek Piekarski walczył o Żnin, Szubin i Rynarzewo. Po powstaniu (walczył do 19 lutego 1919 roku) został powołany do 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, gdzie służył do 1 lipca 1922 roku. W okresie międzywojennym mieszkał w Cerekwicy i pracował jako dróżnik. Od 1940 do 1961 roku mieszkał na Hubach Cerekwickich. Potem zamieszkał w Gogółkowie, a następnie przeprowadził się do Żnina. Został mianowany porucznikiem rezerwy. Odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.