Żołnierze służący Libanie uczcili pamięć Powstańca Wielkopolskiego ze Żnina. Zobacz zdjęcia

O tym, jak wyglądał bieg napisał do nas kpt. Przemysław Sarbiewski.

- Dzięki ogromnemu wsparciu Stowarzyszenie Jedynka ze Żnina żołnierzy PKW UNIFIL w Republice Libańskiej mogli uczcić biegiem 25. Rocznicę akcesji naszej Ojczyzny do Sojuszu Północnoatlantyckiego i uczcić pamięć bohaterskiego Powstańca Wielkopolskiego por. Franciszka Piekarskiego. Organizatorzy V Żnińskiego Biegu Powstańczego zaprosili żołnierzy pełniących służbę na ziemi libańskiej do wspólnego biegu oraz zapoznania żołnierzy służących pod Błękitną Flagą ONZ z urokami Pałuk, unikalnego mikroregionu w Wielkopolsce, którego walory i naturalna uroda są atrybutami przyciągającymi rokrocznie liczne grono turystów. W naszym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli również żołnierze IRISHPOLBATT z Irlandii, Malty, Węgier. Powstanie Wielkopolskie w kartach naszej historii zapisało się jako symbol odwagi, męstwa, dążenia do tak upragnionej niepodległości. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego którego członkiem jesteśmy od 25 lat to gwarancja naszej suwerenności, tak upragnionej i wywalczonej przez Patronów naszego Biegu. Zacięta rywalizacja do ostatnich metrów, minimalne różnice w wynikach czołowych zawodników, którymi w obu kategoriach okazali się żołnierze irlandzcy - informuje kpt. Przemysław Sarbiewski.