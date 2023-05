Po wystawie w Brukseli: Artyści bohatersko walczą z wizerunkiem chrześcijaństwa, który sami tworzą

Sztuka mocno splotła się w ostatnich dekadach z polityka. Jaka jest właściwie dziś jej funkcja? W dużej mierze publicystyczna, choć taką funkcje również zawsze pełniła. Zawsze też dawała sobie prawo do prowokowania i dziś również pewne postawy prowokuje i zachęca do naśladowania. Nie daje nam dzisiaj najczęściej produktu, ale dostarcza interpretacje. Niestety bywa również tak, że są to też schematy dość uproszczone, co wpływa pewnie na jakości odbioru . Sztuka daje dziś często gotowy koncept interpretacyjny, który widz powinien zaakceptować i ponieść. Raczej zgodzić się, niż otwarcie oponować.

Ale jak długo będzie można bić w ten chrześcijański bęben? Zmienia się sytuacja kulturowa i demograficzna. W Szwecji chrześcijaństwo pozostało zachowało się w wersji homeopatycznej, ale pozostaje etatowym chłopcem do bicia. W przeciwieństwie do wahabickiej wersji islamu, która jest dziś realnym problemem społecznym. To, co było buntem stało się nowym obliczem konformizmu?

Rzeczywiście, motyw chrześcijański utrzymuje się w mainstreamie tej krytycznej analizy. Zgadzam się, że dość łatwo jest w Europie wchodzić w polemikę z konserwatywnymi wartościami i chrześcijaństwem. Z jednej strony tak się już utarło, z drugiej – przez wiele lat było to traktowane jako wyraz wolności wypowiedzi, symbolem otwartości i tego, że wszystko podlega krytyce i nie ma świętości.

Próba wciągnięcia świata islamu w świat debat naszej kultury skończył się już dramatycznie w Paryżu w przypadku redakcji „Charlie Hebdo”. Ze strony islamu pole do akceptowania tego typu artystycznej prowokacji jest dużo mniejsze. Nie wiem, czy to jest rodzaj konformizmu czy przyzwyczajenia. Po prostu – tworzymy pewien wizerunek chrześcijaństwa i - nawet jeśli nie jest on do końca prawdziwy - bohatersko z nim walczymy. Moglibyśmy porównać to z wegetarianami, dla których największym przeciwnikiem nie są mięsożercy, ale weganie. Po prostu - tam, gdzie jest wspólny rdzeń dochodzi do nieporozumień dużo bardziej gwałtownych, niż pomiędzy tymi, którzy lokują się na kulturowych antypodach. Z punktu widzenia części środowisk związanych z kulturą i polityką w Europie, tradycyjne formy myślenia oparte na chrześcijaństwie stanowią dużo większe wyzwanie intelektualne niż islam, który jest w Europie akceptowany, ale jego zdolność do kreowania europejskiej tożsamości jest ograniczony.