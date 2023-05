Po zimie w Kujawsko-Pomorskiem został jeszcze węgiel. Jak gminy radzą sobie ze sprzedażą? Mieszkańcy czekają na obniżkę cen

Na rynku brakowało węgla, a jego ceny szalały – przyznał sam premier Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Rypina 9 lipca 2022 roku. Powiedział, że rząd postara się dostarczyć węgiel do polskich domów. I słowa dotrzymał, ale i zima okazała się łagodna, co zdecydowanie zmniejszyło potrzebę palenia w piecach.

Gdy już latem ubiegłego roku było wiadomo, że w Polsce zabraknie węgla, rząd zdecydował o jego szybkim imporcie drogą morską. Pierwszy raz w naszej historii ten surowiec jechał wagonami kolejowymi nie ze Śląska do portów morskich, a odwrotnie. Cały kraj żył tym problemem, bo zima zbliżała się szybkimi krokami.

Do wzięcia w gminie Koneck

- W mojej gminie na składach zostało 40 ton węgla. Nie jest to dużo, więc wydaje się, że uda się go bez problemu sprzedać – mówi

I węgiel wciąż jest do wzięcia.

- Ludzie oczekują na obniżkę cen, więc wstrzymują się z zakupem. Poza tym na ich decyzje wpływa pora roku, ocieplenie. Ale dobry gospodarz jest zapobiegliwy i już myśli o tym, co będzie, gdy przyjdą jesienne chłody i mroźna zimna. Wydaje mi się zatem, że już wkrótce mieszkańcy znów zainteresują się zakupem węgla na potrzeby gospodarstwa domowego – konkluduje Ryszard Borowski.

Tona węgla w gminie Koneck kosztuje teraz 2 tys. zł, ale ceny spadają. Będą więc dostosowywane do sytuacji rynkowej, zwłaszcza do cen na składach w sąsiednich gminach. Wójt szacuje, że uda się sprzedać za 1700-1800 zł.

Zdaniem naszego rozmówcy fakt, że do węgla można otrzymać rządową dopłatę, nie wpłynął na zahamowanie proekologicznego trendu w budownictwie, czyli inwestowania w odnawialne źródła energii. Ten trend dotyczy zwłaszcza nowych domów. Montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, a do tego termomodernizacja w starych domach to już bardziej skomplikowana i kosztowna inwestycja.