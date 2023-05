Ogromne zbiorniki płyną do Orlenu w Płocku. Wisła zamieniła się w wodną autostradę

Zbiorniki posłużą do rozbudowy części petrochemicznej Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” pod nazwą Olefin III. Ma to być największy w najbliższych 20 latach projekt petrochemiczny w Europie. Toteż transporty Wisłą „idą” jeden za drugim już od 18 stycznia. 11 stycznia rozładowany został pierwszy statek morski wiozący ciężkie elementy z zagranicy.

Zestawem manewrują między łachami

Potrzebne są stopnie wodne

Wszystko dla projektu Olefin III

- Od pierwszego transportu z Gdańska realizowanego od 18 stycznia przypłynęło do nas Wisłą 45 barek, które dostarczyły 786 różnych elementów. Te wyprodukowane zostały w Chinach, Korei Południowej, Indiach, Hiszpanii i Belgii, i dotarły do Gdańska na pokładzie 11 statków morskich – mówi Ireneusz Wypych z biura prasowego PKN Orlen.

Transportowane elementy posłużą do rozbudowy płockiej petrochemii. Projekt pod nazwą Olefin III. To największy petrochemiczny projekt w Europie. Podstawowe instalacje kompleksu Olefin III wybudują firmy Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas.

- Ta petrochemia to nasza przyszłość, zwłaszcza w perspektywie zmniejszenia w Unii Europejskiej liczby samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. Produkować będzie bowiem komponenty do bardzo wielu tak niezbędnych w codziennym życiu przedmiotów z tworzyw sztucznych – informuje Ireneusz Wypych.

Ten segment produkcji realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Petrochemii PKN Orlen i ma do roku 2030 odpowiadać za połowę zysków Grupy Orlen pochodzących z przerobu ropy naftowej. Wzrost zysku operacyjnego spółki ma sięgać ok. 1 mld zł rocznie. Wartość samej inwestycji szacowana jest na 13,5 mld zł.