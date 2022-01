Po złotych sprinterkach teraz brązowi sprinterzy! Drugi medal Polaków!

Polacy jechali w ostatnim wyścigu razem z Norwegami. Ostatecznie Piotr Michalski finiszował niespełna sekundę za Haarvardem Lorentzenem, ale wystarczyło to do zajęcia trzeciego miejsca. Zwyciężyli Holendrzy przed Norwegami.

– Moje marzenia nie odzwierciedlały tego, co się dzieje teraz. Wiadomo, marzyłem o kwalifikacji olimpijskiej, ale myślałem sobie, że skoro dostałem się teraz do kadry to na igrzyska może pojadę za cztery lata. A teraz mam już kwalifikację do Pekinu, do tego stałem na podium zawodów Pucharu Świata i teraz jeszcze mam brąz mistrzostw Europy. To jest dla mnie niesamowita chwila – mówił Marek Kania, który jeszcze niedawno poświęcał się jeździe na rolkach, a nie na łyżwach.

– Dwa lat temu razem z rodzeństwem pojechaliśmy do Włoch i ominęliśmy jeden cały sezon łyżwiarski. Jak wróciliśmy to już chciałem skończyć z rolkami. Wtedy trener Bartosz Pisarek namówił mnie, żebym jednak postawił na łyżwy. Wystartowałem na mistrzostwach Polski i od tego czasu wszystko zaczęło się zmieniać – dodał Kania.