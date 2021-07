Pocałunek z toksyną. Rakotwórcza chemia znaleziona w znanych kosmetykach! Mamy nowe wyniki badań

Badanie opublikowane zostało przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne. Uwagę chemików przykuły substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS). PFAS cenione są w przemyśle ze względu na właściwość odpychania cząsteczek tłuszczu i wody. Stosowane są w wielu produktach codziennego użytku. Obecne są tkaninach typu gore-tex, teflonie czy plamoodpornych dywanach. Zawierają je również tzw. patelnie ceramiczne. PFAS znajdziemy również w środkach polerujących do podłóg, farbach, a nawet w papierze – głównie w opakowaniach do żywności typu fast-food.

Aby ocenić to potencjalne zagrożenie, naukowcy przebadali 231 produktów kosmetycznych. Kosmetyki kupowano w USA i w Kanadzie od sprzedawców detalicznych w znanych również Europejczykom sieciach: Ulta Beauty, Sephora, Target i Bed Bath & Beyond oraz przez internet.

Wyniki zaskoczyły nawet badaczy: wysoki poziom organicznego fluoru stwierdzono w ponad połowie próbek. I to w bardzo rozmaitych produktach: szminkach, eyelinerach, tuszach do rzęs, podkładach, korektorach, balsamach do ust, różach, lakierach do paznokci i w wielu innych.