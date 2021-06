Zbigniew Girzyński: - Mam 48 lat, siedzę w szóstym rzędzie i nie należę do dużego klubu

Jako nauczyciel akademicki powtarza pan studentom: repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką wiedzy). W pana przypadku się sprawdziło? Po raz drugi odchodzi się z PiS łatwiej?

To zależy. Za pierwszym razem miało to trochę inny charakter. Wtedy dotyczyło to jakichś osobistych spraw, które mogły źle rzutować na wizerunek partii, nawet jeżeli one były w stosunku do mnie niesprawiedliwie potraktowane.

Pamiętamy, pamiętamy...

Teraz natomiast powód jest głęboko programowy – chodzi o wydarzenia, które od jakiegoś czasu się dzieją, zwłaszcza o te, które w ostatnim okresie są zapowiadane. Dostrzegłem, że partia, do której należałem od 20 lat (z jakąś tam przerwą, ale nie zapisując się przecież do innego środowiska, mentalnie, będąc z nią przez cały ten czas związany), poszła w inna stronę niż ta, która skłoniła mnie, aby do PiS przystąpić.