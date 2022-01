Pociągi wracają na tory w Kujawsko-Pomorskiem. Inwestycje już przyspieszają

Sprawdzamy jak zmienia się „krajobraz kolejowy” w naszym regionie, jak zaspokajane są oczekiwania lokalnych społeczności.

Marszałek Piotr Całbecki powiedział, że pociągi do Sierpca to najważniejsza, oczekiwana społecznie zmiana w nowym rozkładzie jazdy. Siatka połączeń w kierunku Sierpca będzie rozwijana. Jednak sama linia, a także znajdujące się przy niej przystanki i dworce wymagają modernizacji oraz dostosowania do potrzeb rozwijających się podmiejskich osiedli.

Połączenia Toruń-Sierpc i Sierpc-Toruń będą obsługiwały codziennie trzy pary pociągów. Godziny przyjazdów i odjazdów zostały ułożone tak, by pierwszy poranny skład z Sierpca przyjeżdżał do Torunia przed godziną 8, a także by zapewnić skomunikowanie z pociągami Kolei Mazowieckich w kierunku Nasielska i Kutna przez Płock.

13 marca pociągi mają wrócić na prowadzącą przez Bory Tucholskie linię nr 201 na odcinku Wierzchucin- Szlachta. Wnioskowali o to kolejowi związkowcy, wskazując też możliwości finansowania. Teraz dogrywane są szczegóły. Na trasie będą kursowały 4 pary pociągów.