Pociągiem na trasie Grudziądz-Toruń pojedziemy tylko z przesiadką do autobusu. Rusza modernizacja linii kolejowej do Chełmży

Jak informuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, modernizacja linii kolejowej prowadzona będzie na odcinku Toruń Wschodni- Chełmża. Dzięki tej inwestycji poprawić się mają warunki obsługi podróżnych w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie.

W Łysomicach i Grzywnie przebudowane zostaną perony, na których ustawione zostaną nowe gabloty z rozkładami, wiaty i ławki oraz zamontowane jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie. Powstać mają także pochylnie ułatwiające wjazd wózkiem na perony.

Przystanek w Ostaszewie Toruńskim zostanie zbudowany według tych samych standardów, ale w nowym miejscu - bliżej centrum miejscowości.

Wymienionych zostanie 19 km torów i zamontowanych 11 nowych rozjazdów.

Jak informuje PKP PLK: Przepustowość na linii zwiększy mijanka w Łysomicach oraz dodatkowy tor przed stacją Toruń Wschodni, co ułatwi sprawne mijanie się pociągów. Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h (obecnie do 90 km/h), a towarowe do 80 km/h (obecnie 40 km/h).