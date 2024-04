Pod koniec kwietnia mija termin złożenia deklaracji na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Kilkaset wniosków w Kujawsko-Pomorskiem

- W roku 2023 rekompensaty wypłacono trzystu sześćdziesięciu czterem rolnikom z województwa kujawsko-pomorskiego - informuje Michał von Ossowski, kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych z bydgoskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

I dodaje, że wszystkich wniosków, które w 2024 r. wpłynęły do OT KOWR w Bydgoszczy jest łącznie sto trzydzieści sześć: - Dokładne dane co do wypłat w roku 2024, będziemy mogli przedstawić dopiero pod koniec czerwca. Do tego czasu, na podstawie zestawienia złożonych wniosków o przyznanie rekompensat oraz mając na uwadze wysokość środków finansowych zgromadzonych na rachunku funduszu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31.05.2024r. w drodze rozporządzenia ustali procentową stawkę stosowaną do ustalenia w 2024 roku rekompensaty. Z kolei decyzje o przyznaniu rekompensat wydawane będą do 30.06.2024r.