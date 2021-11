Pod Włocławkiem, w pobliżu lotniska w Kruszynie, pojawił się Tupolew 134. Maszyna trafi do muzeum [zdjęcia]

- Przez rok udało mi się pozyskać kilka polskich samolotów i kilkanaście polskich szybowców. Na początku tego roku (2021 – przypis redakcji) znalazłem ogłoszenie, że likwiduje się muzeum w Niemczech, koło Lipska. Pojechałem tam w wakacje, kupiłem kilka samolotów, kilkanaście szybowców i bardzo dużo akcesoriów. Jednym z ostatnich eksponatów, który tam został bym właśnie Tupolew. Nie mogłem się powstrzymać i kupiłem go. Dopiero po kupnie zdałem sobie sprawę jakie to jest wielkie przedsięwzięcie, żeby go przywieźć do Polski. Zorganizowałem znajomego mechanika z naszego aeroklubu oraz kilku pracowników, którzy przez dwa tygodnie ten samolot rozkręcali. Dwa dni temu pojechaliśmy do Niemiec i zaczęliśmy samolot, ładować na ciężarówki. Końcówka rozmontowywania i załadunek na ciężarówki trwały jedenaście godzin – mówi Seweryn Borkowski.