Pod Żninem ma powstać spopielarnia zwłok. Mieszkańcy protestują, apelują do inwestora

- To jest kwestia bariery psychologicznej, utraty atrakcyjności i wartości działek w wiosce, wreszcie spadek marki Wenecji jako atrakcji turystycznej. To także uciążliwość związana z transportem zwłok przez wieś, a więc hałas i spaliny. Poza tym Wenecja wciąż się rozbudowuje, przybywa domków jednorodzinnych. Mamy zabudowę w większości typowo mieszkaniową i taki układ winien pozostać.

W efekcie protestu, który rozlał się po internecie, zorganizowano zebranie w weneckiej świetlicy, o co zabiegał m.in. Paweł Domowicz - sołtys wsi.

To, w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, trasa turystyczna dla zmotoryzowanych. Przemierza tędy wielu miejscowych i goście, by wypoczywać nad pałuckimi jeziorami. Bo właśnie jeziora w Pniewach czy Chomiąży uznawane są za najczystsze w tym rejonie. Tu także są piękne, leśne ścieżki spacerowe.

Spopielarnia ma powstać pod lasem (Wenecja - Mościszewo), na trasie wiodącej ze Żnina do Pniew i dalej do Lasek Małych i Wielkich oraz Chomiąży.

Odniósł się do tego, na falach Waszego Radia FM Ryszard Jułga, prezes Stowarzyszenia Miłośników Wenecji:

- Będzie komitet protestacyjny, zamierzamy zbierać podpisy, choć liczymy się z tym, że prawnie będzie trudno to zablokować. Chcielibyśmy też zaapelować do inwestora, aby to jeszcze przemyślał i przeniósł spopielarnię w inne miejsce.