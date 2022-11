Podczas gali jubileuszowej MKS „Mień” było wiele odznaczeń i gratulacji

W lipnowskiej „Nawojce” odbyła się gala jubileuszowa z okazji 100-lecia MKS „Mień”. Klub został uhonorowany Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO-POMERANIENSIS.

W kinie „Nawojka” w Lipnie odbyła się jubileuszowa gala z okazji 100-lecia powstania Miejskiego Klubu Sportowego „Mień”. Tym samym zakończyły się obchody, które trwały od początku roku. W ich ramach zorganizowano wiele imprez sportowych. Były one realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

W podsumowującym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Historię Klubu przybliżył film, którego twórcą był Michał Lewandowski. Było mnóstwo odznaczeń dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju Klubu. Brązową Odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał Marcin Bartczak, Srebrną- Wojciech Lewandowski, a Złote - Janusz Dobroś i Jan Retlikowski. Srebrne Odznaki Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przyznano: Jerzemu Sikorze, Radosławowi Cymermanowi, Józefowi Kowalskiemu, Rafałowi Wawszczykowi, Sebastianowi Lewandowskiemu, Zbigniewowi Janiszewskiemu i Michałowi Mielczarkowi. Złotymi uhonorowano: Anetę Jędrzejewską, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pawła Banasika, burmistrza Lipna, starostę lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego oraz Mariusza Kołodziejskiego, Janusz Pleca, Rafała Wiśniewskiego, Macieja Serafina, Krzysztofa Grzywińskiego, Jerzego Kałkę, Andrzeja Ziemiańczyka i Wojciecha Jańczaka.

Nie zabrakło prezentów – dotacji na zakup sprzętu sportowego z budżetu powiatu lipnowskiego i województwa kujawsko-pomorskiego oraz oczywiście piłek.

Podczas gali wręczono też tytuł „Zasłużony dla Miasta Lipna” Janowi Franciszkowi Retlikowskiego, który przez długie lata trenował lipnowskich piłkarzy. Nagrodzono go owacjami na stojąco.

- Taka tradycja zobowiązuje i zrobimy wszystko, by drużyna seniorska awansowała do wyższej ligi – mówi Rafał Wiśniewski, prezes MKS Mień. –To jest nasze najważniejsze zadanie. Ponadto nastawiamy się na szkolenie młodych piłkarzy i będziemy zwiększać nabór do naszej akademii piłkarskiej. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i byli z nami w tym szczególnym momencie. Przykro mi, że nie mogliśmy wszystkich odznaczyć, ale to nie od nas zależało.

Wręczono też okolicznościowe medale wszystkim tym, którzy w jakiś sposób byli związani z Klubem. Otrzymało je ponad sto osób! Warto podkreślić, że na czele komitetu organizacyjnego obchodów stulecia stanął Sebastian Lewandowski.

Pozostaje życzyć awansu, by wierni kibice mieli powody do zadowolenia!