Podczas wakacji w Polsce króluje Bałtyk, a za granicą? Te kierunki są najpopularniejsze

Z badania "Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2021", zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń, wynika, że najczęściej będziemy wypoczywać w kraju. Tak deklaruje 43 proc. respondentów. Co trzeci planuje urlop zarówno w kraju, jak i za granicą. 16 proc. wyłącznie za granicą, jeśli będzie taka możliwość. Tylko co dziesiąty zadeklarował, że nie zamierza nigdzie wyjeżdżać. Najchętniej wybieranym kierunkiem w turystyce krajowej jest morze - 38 proc. ankietowanych. W góry zamierza się wybrać 20 proc., na Mazury 17 proc. Nie brakuje także osób chętnych na wycieczki objazdowe po Polsce - 14 proc.

Wakacje 2021. Ile wydamy na tegoroczny urlop?

Niemal połowa z nas - do 1500 zł na osobę. Na wydatek do 2000 zł na osobę może sobie pozwolić 26 proc. respondentów badania, a 12 proc. ma budżet do 3000 zł na osobę. Największą część budżetu urlopowego pochłania zakwaterowanie. Na drugiej pozycji znalazło się jedzenie i dojazd. Jedną piątą budżetu wydajemy na atrakcje i rozrywki. Urlop finansujemy głównie z oszczędności i z bieżących dochodów. Tylko co szósty z nas zapożyczy się w banku lub u rodziny.