Podhale Nowy Targ - KH Energa Toruń. Nadzieja na wygraną uciekła w końcówce

Torunianie świetnie rozpoczęli mecz. Już w 5. minucie wynik otworzył Mirko Djumić . Potem okazje miały obie ekipy, ale dobrze spisywali się bramkarze. Niestety, w końcówce pierwszej tercji goście dwa razy zagapili się w obronie i nowotarżanie to wykorzystali, wychodząc na prowadzenie.

W drugiej odsłonie toruńscy hokeiści nie potrafili poważniej zagrozić bramce Podhale. Na dodatek w końcówce stracili trzeciego gola.

w 47. minucie hokeiści KH Enegra złapali kontakt. Miejscowi słabo się bronili i sami strzeli sobie gola, którego przypisano Denissowi Fjedorovsowi. W końcówce torunianie grali bez bramkarza, dążąc do remisu i dogrywki. Niestety, stracili gola strzałem do pustej bramki.

To była ostatnia kolejka przed przerwą na mecze reprezentacji. Polacy już w najbliższych dniach będą gospodarzami turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Turynie. W Sosnowcu kolejne zmierzą się z Estonią, Ukrainą i Koreą Południową. Awans do kolejnego turnieju wywalczy tylko zwycięzca.