Podopieczni DPS-u w Kamieniu Krajeńskim czyścili podłogę w kościele. Śledztwo prokuratury

Dwie sprawy, jedno postępowanie

- Jeżeli uzyskamy informację, z której wynika, że dzieje się coś, że tak to określę, niestandardowego, wówczas zgłaszamy taką sytuację do prokuratury - mówi Anna Sobiesiak, dyrektor K-POA w Toruniu. - Nie będę wchodziła w szczegóły tej sprawy, bo dzieci są diagnozowane, odwiedzane przez psychologów. Ich obowiązuje tajemnica zawodowa, mnie również zresztą. Niech to zbadają odpowiednie instytucje i organy - ucina dyrektorka.

Osobą, wobec której formułowane były podejrzenia i która została przeniesiona, to siostra Tobiasza. Jak dowiadujemy się od Mariusz Łątkowskiego, pracowała w DPS-ie od 11 lat.

- Jeżeli chodzi o umiejscowienie czasowe decyzji wobec siostry zakonnej, wyglądało to tak, że jednego dnia, około godziny 10 informacja została ujawniona, pani dyrektor niezwłocznie porozmawiała z opiekunką. Kiedy ta potwierdziła, że sytuacja faktycznie miała miejsce, nie wchodząc w żadne dyskusje, natychmiast odsunęła ją od wykonywania obowiązków do czasu wyjaśnienia - mówi radca prawny. - Sprawa została od razu poddana analizie prawnej, uznaliśmy, że nie chodziło tylko o słowa, ale o intencję użycia słów, które zmierzały do wymuszenia wykonania pewnych poleceń porządkowych. Siostra dyrektor jednak uznała, że tego rodzaju metody wychowawcze nie mogą mieć miejsca. Kiedy uznaliśmy, że może to nosić znamiona przemocy werbalnej, zawiadomiliśmy prokuraturę.

Postępowanie w sprawie tego, co działo się w kamieńskim ośrodku, wszczęto również w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Zawiadomienie wpłynęło do urzędu 8 stycznia. Wojewoda zlecił przeprowadzenie kontroli.