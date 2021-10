Podwyżka akcyzy 2022. O tyle wkrótce podrożeją wódka, piwo, wino i papierosy! [stawki]

Wino staje się, jak whisky, towarem luksusowym

- Podwyżka akcyzy oznacza, że więcej zapłacimy za papierosy i alkohol, zarówno w hurcie, jak i detalu, w naszym przypadku dotyczy ona win - komentuje Agnieszka Taraszkiewicz, właścicielka winnicy Bona Terra wżówkach (gmina Lipno). - Akcyza to jedno, ale w naszej branży podrożało wszystko: korki, butelki, kapsle, w tym roku o 40 proc. Płacę podatek VAT i dochodowy od każdej butelki, trzeci to akcyza, a teraz znów będzie wyższa! Choć lockdown dotknął moich klientów, restauratorów i branżę gastronomiczną, jako rolniczka nie mogłam starać się o pomoc z tarczy, bo była tylko dla przedsiębiorców. W tym roku wina podrożały o 20 procent, w przyszłym to będzie kolejne 10 proc. Wino staje się, powoli, towarem luksusowym, jak kiedyś whisky. Dziś kupimy ją w promocji za 30 zł, ale polskiego, dobrego wina, za tyle na pewno nie dostaniemy.

Za butelkę najtańszej wódki zapłacimy 30 złotych

- Podwyżka akcyzy w znaczący sposób zmniejszy obrót towarami objętymi podatkiem - komentuje Grzegorz Grabowski, dyrektora zarządzający firmy Toruńskie Wódki Gatunkowe. - Co to oznacza dla naszych klientów? Nadal będziemy im dostarczać bardzo dobry alkohol, ale w o wiele większej cenie. Dla mniejszych firm z branży podniesienie akcyzy może okazać się gwoździem do trumny. Jednak również dla takich graczy, jak my, z 130-letnią tradycją, może być problem z zachowaniem ciągłości produkcji.