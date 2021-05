Podwyżka opłat za śmieci w Grudziądzu. Poseł PiS apeluje do radnych Grudziądza. A radni Grudziądza do posła PiS.

"Wywołani do tablicy" przez posła PiS, grudziądzcy radni Koalicji Obywatelskiej odpowiedzieli podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

- Apelujemy, aby to właśnie poseł Kałużny, który ma wpływ na to jak wyglądają obecnie ustawy i rozporządzenia ustanawiane przez jego partyjnych kolegów, swoimi kanałami wpłynął na zmianę przepisów na takie, które nie zobowiązywałoby rad miast i gmin do "fundowania" podwyżek mieszkańcom, które wynikają z tych przepisów - mówił Paweł Napolski, radny KO.