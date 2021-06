Pogoda na czerwiec 2021. Nadciągają afrykańskie upały i tropikalne noce. Długoterminowa prognoza

W środę maksymalna temperatura na Kujawach i Pomorzu wzrośnie „tylko” do 24 stopni Celsjusza i to przy północno- wschodnim wietrze. Jednak w czwartek kierunek wiatru zmieni się diametralnie – powieje z południowego wschodu, co przyniesie powietrze zwrotnikowe, coraz cieplejsze… Tego dnia termometry rozgrzeją się do 28 stopni, w piątek do 30, w sobotę, niedzielę i poniedziałek (pierwszy dzień lata) do 33. Przy czym cały czas mówimy o średniej wartości dla regionu, mierzonej w cieniu.

Noce jak w tropikach

- W te dni możemy też spodziewać się tropikalnych nocy, czyli z takich, gdy temperatura nie spada poniżej 20 kresek – mówi synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl.