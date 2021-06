Nad Kujawy i Pomorze nadciąga totalny upał! Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza

Według wcześniejszych prognoz, prąd bardzo ciepłego powietrza miał się pojawić na Kujawach i Pomorzu już w poniedziałek, po czym miało się nieznacznie ochłodzić. Natura przygotowała nam jednak nieco inny scenariusz – we wtorek i środę ociepli się maksymalnie do 22-23 kresek, a we wtorek możliwy jest nawet przelotny deszcz i burza.

We czwartek kierunek wiatru zmieni się z zachodniego na południowo-wschodni, co przyniesie dużą zmianę w pogodzie. To już prawdziwe lato, choć to astronomiczne zacznie się 21 czerwca.

Nadciągnie zwrotnikowe powietrze

- To prawda, nad Kujawy i Pomorze napłynie zwrotnikowe powietrze, które przyniesie dużo słońca i bardzo wysoką temperaturę. Miejscami może przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza, może nawet o kilka kresek – prognozuje synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl. - Możemy też spodziewać się tropikalnych nocy, czyli z takich, gdy temperatura nie spada poniżej 20 kresek.