Pogoda na lipiec 2021. W weekend odpoczniemy od upału. Wkrótce wrócą jednak wysokie temperatury!

- Trochę odpoczniemy od upałów. Za to nadal będziemy mogli spodziewać okresów z przelotnymi opadami deszczu i towarzyszącymi im burzami. Zjawiska będą pojawiać się głównie w porze dziennej, najczęściej po południu i pod wieczór. Tym razem wskaźniki pokazujące przewidywaną intensywność burz są znacznie mniejsze od tych, które były w poprzednim tygodniu, więc jest nadzieja, że i zjawiska będą łagodniejsze - mówi bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

Bardzo ciepło zrobi się już we wtorek 6 lipca, gdy termometry w regionie wskażą ponownie 27-28 stopni Celsjusza. Kulminacji upału należy spodziewać się w piątek 9 lipca, gdy słupek rtęci podniesie się do 31-32 kresek. Później przyjdzie ochłodzenie i znów pojawią się normalne do życia temperatury od 23 do 25 stopni.