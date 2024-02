Pogoda nam się radykalizuje i wymyka z wieloletnich norm. Mamy prognozę dla Polski i regionu do czerwca Marek Weckwerth

Z niepokojem spoglądamy w niebo i na podnoszącą się wodę w rzekach. I sprawdzamy prognozy pogody na kolejne miesiące...

Koniec ubiegłego i początek tego roku są wyjątkowo deszczowe, co powoduje przybór wód w rzekach do stanów ostrzegawczych. Jest też wyjątkowo ciepło. A co przyniosą kolejne miesiące?