Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Gwałtowne burze, ulewne deszcze z gradem. A ma być jeszcze gorzej

Z południowego wschodu nad region cały czas napływa gorąca masa powietrza, która popołudniami podnosi temperaturę do 29 – 30 stopni Celsjusza. We wtorek będzie to 31 stopni w cieniu, a w środę 33. W dzień (jednak nie we wtorek), a zwłaszcza popołudniami lub pod wieczór, a nawet w nocy, należy się spodziewać lokalnych burz i deszczu, podczas których siła wiatru znacząco wzrośnie.

Ciśnienie atmosferyczne będzie wolno spadać, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Noce będą nadal niemal tropikalne – od 19 do 20 stopni.

Możliwe są podtopienia