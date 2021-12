Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Jest nadzieja na białe święta w regionie. Już wkrótce znowu sypnie śniegiem

Na razie w regionie trzeba oswoić się z odwilżą. Biały krajobraz jest już przeszłością. Maksimum ocieplenia w regionie mieliśmy we czwartek, kiedy temperatura wzrosła do 6- 8 stopni Celsjusza. Do końca tygodnia termometry pokażą w dzień 3-5 stopni, a w nocy około 0.

Dzień robi się jeszcze krótszy, a negatywny wizerunek aury pogarszają ciemne chmury i zamglenia.