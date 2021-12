Na budowie dróg zaczyna się przerwa. Budowlańcy nie zapadają jednak w sen zimowy

Przerwa zimowa, czyli czas, kiedy wykonawcy na etapie robót budowlanych w terenie mogą je zawiesić, co do zasady trwa od połowy grudnia do połowy marca. Przy sprzyjających warunkach pogodowych wykonawcy mogą wykorzystać ten dodatkowy czas do prowadzenia prac pozwalających przyspieszyć realizację inwestycji lub nadgonić ewentualne zaległości.