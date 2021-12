Za takie przewożenie choinki autem można dostać mandat. Nawet 500-złotowy!

To nie byłby najlepszy prezent na Gwiazdkę. Jak zatem przewieźć świąteczne drzewko bezpiecznie i zgodnie z przepisami? Tu „kłaniają się” przepisy z zakresu prawa o ruchu drogowym, ale także to, co nazywamy zdrowym rozsądkiem i włączeniem myślenia.

- Jechałem kiedyś po choinkę na jedną z plantacji pod Bydgoszczą drogą krajową numer 25. Gdy wracałem, a na taki sam pomysł wpadło więcej kierowców, z auta jadącego przede mną oderwała się choinka i… drabina. Obie rzeczy koziołkowały w powietrzu i minęły mój samochód dosłownie o milimetry. Mogło dojść do groźnego wypadku – opowiada pan Tomasz, mieszkaniec Bydgoszczy i zdecydowanie namawia do solidnego montowania ładunku.