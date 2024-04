To ostatnie dni prawdziwie letniej pogody w Kujawsko-Pomorskiem. Nadchodzi znaczne ochłodzenie

Pył znad Sahary w Kujawsko-Pomorskiem

Bardzo ciepło w Kujawsko-Pomorskiem jest od niedzieli, choć już w sobotę powietrze rozgrzało się do "dwudziestki". W niedzielę słupek rtęci w termometrach doszedł do 26-27 kresek w cieniu. W Toruniu - jak informuje synoptyk Rafał Maszewski - było aż 26,1 stopni. Podobną wartość odnotowano 7 kwietnia 1961 roku.

Napłynie powietrze polarnomorskie

Zwrotnikowe powietrze zostanie w środę odcięte i kierunek wiatru zmieni się na zachodni. To zaś oznacza napływ polarnomorskich mas powietrza. Powietrze oczyści się, ale też spadnie temperatura.

W środę (10 kwietnia) prognozuje się do 14 stopni Celsjusza, a przy tym słaby deszcz - sporadycznie rano i przed południem. Każdego dnia będzie cieplej, ale nieznacznie - w sobotę do 17-18 stopni. Za to w niedzielę (13 kwietnia) ogrzeje się tylko do 14-15 stopni.