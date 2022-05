Pogoń II Szczecin - Unia Janikowo. Zacięty bój i dwa gole

Pogoń II Szczecin - Unia Janikowo 1:1 (0:1)

Bramki: Kacper Zaborski (58) - Gracjan Goździk (44).

Unia: Fabiszewski - Hulisz, Mysiak, Urbański, D. Kowalski - Ławniczak, Roszak - Ciechanowski, Goździk, Kujawa - Kędziora.

Janikowianie walczą o trzecią pozycję w tabeli. Do Pogoni Nowe Skalmierzyce, która zajmuje najniższy stopień podium traci tylko dwa punkty. Z kolei jedno "oczko" tracili do rezerw Pogoni Szczecin, która w tabeli była na czwartym miejscu.

- W pierwszej połowie graliśmy odważnie - stwierdził Michał Orlik, trener Unii. - Staraliśmy się wymieniać dużo podań i to nam wychodziło. Długo nie mogliśmy swojej przewagi udokumentować golem. Udało się w samej końcówce po ładnej akcji Gracjana Goździka. Po przerwie Pogoń przejęła inicjatywę, a my oddaliśmy jej pole. Efektem była stracona bramka. Potem po zmianach wróciliśmy do dobrej gry. Mieliśmy trzy niezłe okazje do strzelenia gola, ale zabrakło nam skuteczności. W sumie jestem zadowolony z postawy zespoły. Cieszymy się także z tego punktu wywalczonego na trudnym terenie - dodał szkoleniowiec.