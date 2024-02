Pojazdy wojskowe na drogach całego kraju. Ruszyły wielkie ćwiczenia sojusznicze NATO

Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podaje, że kolumny wojskowe będą się przemieszczać autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi we wszystkich województwach. Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

To ćwiczenia o charakterze defensywnym, nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu – zapewnia dowództwo. Ćwiczenia potrwają do końca maja.

Nietypowe znaki przy naszych drogach

Trzeba zachować szczególną ostrożność

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach jest koordynowany w sposób jak najmniej utrudniający ruch na głównych drogach kraju. Kolumny są pilotowane i zabezpieczane przez pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego i Żandarmerię Wojskową, we współpracy z policją. Przegrupowania są skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

GDDKiA instruuje, że spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Kierowca powinien skupić się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów.

Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Najważniejsze jest, aby każdy kierowca pamiętał o dużej masie wojskowych pojazdów, a co za tym idzie ich wydłużonej drodze hamowania. Pamiętajmy, że sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne.