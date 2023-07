Pokazali historię Polonii Bydgoszcz w Parlamencie Europejskim [zdjęcia]

- Wzięła się stąd, by pokazać coś, co jest bardzo charakterystyczne dla naszego regionu. Taką rzeczą jest żużel, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Ludzie chcą dotknąć motocykli, tych kombinezonów. Wielu, owszem, o żużlu słyszało, ale z bliska tego nie widziało. Moje rodzinne miasto przez lata było uznawane za stolicę „czarnego sportu” w Polsce i nadal popularność żużla w Bydgoszczy nie słabnie, ciągle jest to sport numer jeden - mówił tuż po otwarciu wystawy Kosma Złotowski.

Wystawę przygotował Jarosław Gamszej, znany kolekcjooner żużlowych pamiątek, który podobne ekspozycje przygotowywał już wcześniej, m.in. w Bydgoszczy.

- Parlament Europejski to niecodzienne miejsce, by przedstawić historię klubu. Przygotowania trwały dwa miesiące. Pamiątek o Polonii Bydgoszcz jest o wiele, wiele więcej, niż to, co przywieźliśmy, ale na tyle pozwalały względy logistyczne. Jest opisana cała historia klubu, od momentu powstania do dzisiejszych czasów. Są motocykle historyczne, plastrony. Miejsce tych pamiątek to muzeum Polonii Bydgoszcz. Trzymam kciuki, by trybuna na pierwszym łuku powstała, bo to tam ma właśnie być to muzeum – komentował.