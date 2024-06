Pola, aktualna żona Michała Wiśniewskiego - tak wygląda matka dwóch synów lidera Ich Troje [01.07.2024]

Kariera muzyczna i medialna Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski to artysta, który swoją karierę muzyczną rozpoczął od zespołu Ich Troje, z którym odniósł największe sukcesy. Jego charakterystyczny wizerunek oraz niebanalne teksty piosenek szybko przyciągnęły uwagę szerokiej publiczności. Po latach działalności z zespołem, Wiśniewski zdecydował się na solową karierę oraz założenie kilku innych projektów muzycznych, które choć cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, to jednak pozwoliły mu na dalsze rozwijanie swoich pasji.

Michał Wiśniewski nie ograniczał się jedynie do muzyki. Jego życie prywatne oraz liczne kontrowersje, w których brał udział, sprawiły, że często pojawiał się na łamach kolorowych czasopism oraz w serwisach plotkarskich. Wszystko to przyczyniło się do wzrostu jego popularności, a nawet do umieszczenia go na prestiżowej liście "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu" magazynu Forbes Polska.