Polacy zdobyli dwa medale Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych w Katowicach! Złoty Jan Krzysztof Duda

– Generalnie przez długi czas byłem bardzo zadowolony ze swojej gry, jednak na końcu straciłem chyba trochę energii i pojawiły się porażki – opowiada Jan Krzysztof Duda, nowy mistrz Europy. Dwumecz z Maciejem Klekowskim był bardzo słaby w moim wykonaniu, pierwsza partia była tragiczna, w drugiej psim swędem udało mi się zremisować. Przed tym meczem wydawało się, że mam wszystko pod kontrolą, ale jednak na koniec była nerwówka. Taki turniej z mieszanymi uczuciami, lecz sprawdziłem się w roli faworyta, co cieszy – dodaje.

W piątkowym turnieju wystartowało w sumie 529 zawodników i zawodniczek z 21 europejskich federacji. W sumie rywalizowało 90 kobiet, najmłodszy gracz miał zaledwie sześć lat, a średnia wieku uczestników to 24 lata. Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu podwójnych rund. Tempo gry pojedynczej partii to trzy minuty plus dwie sekundy za każdy wykonany ruch. Na najlepszych zawodników mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych czekały także nagrody finansowe. W puli nagród w ME w szachach błyskawicznych było jedenaście tysięcy euro.