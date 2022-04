Półfinały PLK z Legią w Warszawie bez kibiców Anwilu? Jest decyzja!

Anwil Włocławek szykuje się na Legię Warszawa. W piątek rusza sprzedaż biletów, pierwszy mecz o finał PLK w Hali Mistrzów 4 maja. Anwil pokonał w ćwierćfinale Twarde Pierniki i szykuje się do półfinału. Rywalem niespodziewanie Legia Warszawa, która bez straty meczu wyeliminowała mistrzów Polski. Co ciekawe, na finiszu rundy zasadniczej włocławianie mogli w 1. rundzie trafiać na zespół z Torunia lub warszawy. Ostatecznie muszą pokonać oba w drodze do finału.

- Czy to dla mnie zaskoczenie? Jak dla każdego kibica w Polsce. Jakub Garbacz był jedną nogą u nas, potem się zmieniło, to Stal miała najdroższy i najbardziej dorodny skład w lidze, prowadzony przez najlepszego trenera ostatnich lat., Tym większe barwa dla Wojtka Kamińskiego, który świetnie ustawił swój zespół w całej serii - podkreśla Przemysław Frasunkiewicz.