"Policjanci działali zgodnie z procedurami". Po wypadku motocykla z radiowozem pod Grudziądzem

Wypadek radiowozu z motocyklem w okolicach Grudziądza

O policyjnym pościgu, który zakończył się wypadkiem informowaliśmy już wczoraj

Przypomnijmy, że do zderzenia motocykla marki Kawasaki z policyjnym nieoznakowanym BMW grupy "Speed" doszło w Okoninie, w poniedziałek (19 czerwca), około g. 19.50. Motocyklista uciekał przed policjantami, którzy już w Grudziądzu próbowali go zatrzymać do kontroli.