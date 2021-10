Policjantka z Golubia-Dobrzynia po służbie wypatrzyła pijaną kobietę z powiatu rypińskiego prowadzącą samochód

Około godz. 2 w nocy policjantka golubsko-dobrzyńskiej drogówki, w czasie wolnym od służby, podróżowała drogą wojewódzką z Golubia-Dobrzynia do Frydrychowa. W Ostrowitem zauważyła osobowego renaulta. Kierowca pojazdu zwrócił uwagę stylem jazdy i wzbudził podejrzenia o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu.

- Renault jechało z dużą prędkością, wielokrotnie stwarzając zagrożenie na drodze, a policjantka nie tracąc pojazdu z pola widzenia wezwała do pomocy funkcjonariuszy będących w służbie, którzy w miejscowości Frydrychowo gm. Kowalewo Pomorskie zatrzymali wskazany pojazd. Wówczas okazało się, że kierująca nim 44-letnia mieszkanka powiatu rypińskiego, miała 1,60 promila alkoholu w organizmie. Kobieta straciła już uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi jej wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności do lat 2. Zdecydowana reakcja policjantki, być może pozwoliła na uniknięcie tragedii na drodze – informuje asp. szt. Małgorzata Lipińska.