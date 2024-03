Policjantki z Golubia-Dobrzynia. To odważne panie, które wybrały służbę w policji i m.in. prowadzą dochodzenia i patrolują ulice

Kobiety w służbach policyjnych

Kobieta-policjantka w kadrze kierowniczej

Jedna dzielnicowa w Golubiu-Dobrzyniu budziła zdziwienie mieszkańców

Dzielnicowi w wielu sprawach są na pierwszej linii reagowania i niesienia pomocy. Ich profesjonalne podejście i wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania jednostki policji, do której należą. W gronie 9 dzielnicowych w Golubiu-Dobrzyniu znalazła się tylko jedna kobieta. Gdy obejmowała dzielnicę była pierwszą panią na tym stanowisku, co budziło wśród mieszkańców zdziwienie.

Jakie inne stanowiska mają policjantki z Golubia-Dobrzynia?

Również kobieta jest asystentem ds. Nieletnich, Profilaktyki Społecznej i Patologii. To asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, która funkcję swoją pełni od 1 lutego 2024 roku. Wcześniej wiele lat była dzielnicową. Pani aspirant sztab. ma wykształcenie wyższe pedagogiczne. Do policji wstąpiła 24 marca 2004 roku. Przez 2 lata pełniła służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym w Komendzie Miejskiej Policji w Brodnicy. Od 2006 roku pełniła obowiązki jako dzielnicowa rejonu miejskiego w KPP Golub-Dobrzyń. Funkcjonariuszka zaznacza, że w KPP nie spotkała się z dyskryminacją lub brakiem szacunku ze względu na płeć. Zawsze była szanowana przez kolegów, mogła liczyć na ich pomoc i nigdy z powodu płci nie odczuła ich wyższości wobec siebie. Gdy obejmowała dzielnicę była pierwszą kobietą na tym stanowisku, co budziło zdziwienie mieszkańców. Dziś społeczeństwo zaakceptowało fakt, że zawód policjant nie jest tylko zawodem zarezerwowanym dla mężczyzn. Poza służbą policjantka kocha góry i muzykę. Jest mamą córki Roksany. Aspirant sztabowy Katarzyna Wilangowska zachęca wszystkie kobiety do wstąpienia w szeregi policyjne.