Policyjny pościg w okolicach Świecia. Kierowca chciał staranować policjantów. Został aresztowany. Zobacz zdjęcia i wideo

Policyjny pościg w powiecie świeckim

Do pościgu za mercedesem włączyły się też następne radiowozy.

Funkcjonariusze pojechali za nim. W Wiągu policjanci spróbowali mercedesa zatrzymać wykorzystując do tego sygnały dźwiękowe i błyskowe.

Akcja rozpoczęła się w niedzielny ranek, ok. g. 8.30, gdy policjanci ze Świecia postanowili skontrolować mercedesa, którego kierowca na widok radiowozu nagle zmienił kierunek jazdy i przyspieszył.

We wtorek (5 września) policjanci ze Świecia poinformowali o aresztowaniu kierowcy, który uciekając policjantom przez blisko 30 kilometrów, szarżował na drogach ekspresowej S5 i krajowej 91 od Wiąga aż po Bzowo.

W Bzowie, aby zatrzymać mercedesa policjanci "drogówki" urządzili blokadę.

44-letni mieszkaniec Skórcza miał wiele powodów, aby uniknąć policyjnej kontroli:

Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie niedozwolonych środków. A jeśli wynik badania krwi potwierdzi obecność narkotyków w jego organizmie, będzie on też odpowiadał za jazdę pod ich wpływem.

Kierowca mercedesa został aresztowany na trzy miesiące

Policjanci wystąpili do sądu o aresztowanie zatrzymanego 44-latka. Świecki sąd przychylił się do ich wniosku i mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.