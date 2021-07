Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk. Wielki mecz gospodarzy!

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk 59:31/sc]

Abramczyk Polonia Bydgoszcz

9. Daniel Jeleniewski 13+1 (2,3,2,3,3)

10. Adrian Gała 3+1 (w,1,0,2)

11. Grzegorz Zengota 13 (3,3,1,3,3)

12. Andreas Lyager 7+1 (1,2,3,1)

13. Wadim Tarasenko 12 (3,3,3,3,-)

14. Wiktor Przyjemski 8 (3,3,1,1)

15. Nikodem Bartoch 3+1 (2,0,1)

16. Jewgienij Sajdullin 0 (0).

Wybrzeże Gdańsk:

1. Rasmus Jensen 10 (1,2,0,3,2,2)

2. Krystian Pieszczek 7+2 (2,1,1,2,0,1)

3. Jakub Jamróg 3 (0,1,2,0)

4. Michał Gruchalski 2 (2,0,-,0)

5. Wiktor Kułakow 7 (0,2,2,1,2)

6. Alan Szczotka 1 (0,1,-)

7. Piotr Gryszpiński 1 (1,0,0,0)

8. Lukas Fienhage

•Bieg 15

Jeleniewski, Jensen, Pieszczek, Sajdulin 3:3 (59:31)

Jeleniewski z 3 na 1 miejsce na trasie

•Bieg 14

Zengota, Kułakow, Przyjemski, Pieszczek 4:2 (56:28)

•Bieg 13

Tarasenko, Gała, Kułakow, Jamróg 5:1 (52:26)

Tarasenko poza zasięgiem, za nim ciekawa walka Gały z Kułakowem

Polonia zapewnia sobie zwycięstwo z bonusem w tym meczu!

•Bieg 12

Zengota, Pieszczek, Bartoch, Gryszpiński 4:2 (47:25)

•Bieg 11

Jeleniewski, Jensen, Lyager, Gruchalski, 4:2 (43:23)

Kapitalna szarża Jeleniewskiego pod bandą, Lyager na ostatnim łuku wyprzedza Gruchalskiego

•Bieg 10

Lyager, Kułakow, Zengota, Gryszpiński 4:2 (39:21)

Gryszpiński za Szczotkę. Gospodarze świetnie ze startu, Kułakow szybko poradził sobie z Zengotą

•Bieg 9

Jensen, Jeleniewski, Pieszczek, Gała 2:4 (35:19)

Pierwsze indywidualne i drużynowe zwycięstwo Wybrzeża. Jeleniewski musiał bronić się przed Pieszczkiem

•Bieg 8

Tarasenko, Jamróg, Przyjemski, Jensen 4:2 (33:15)

Jensen za Gruchalskiego. Ale walka Przyjemskiego! Jechał na 5:1, spadł na ostatnie miejsce, a potem wyprzedził Jensena i atakował Jamroga

•Bieg 7

Jeleniewski, Kułakow, Gała, Gryszpiński 4:2 (29:13)

Gała na dystansie wyprzedza juniora Wybrzeża, a potem próbował atakować Kułakowa

•Bieg 6

Tarasenko, Jensen, Pieszczek, Bartoch 3:3 (25:11)

Tarasenko łatwo poradził sobie z parą Wybrzeża i wygrał z ogromną przewagą

•Bieg 5

Zengota, Lyager, Jamróg, Gruchalski 5:1 (22:8)

Od startu na torze rządziła para Polonii, efektowna szarża Lyagera na 1 łuku

•Bieg 4

Przyjemski, Gruchalski, Szczotka, Gała (w) 3:3 (17:7)

Tym razem gdańszczanie wygrywają start. Gała na 2. łuku ostro zaatakował Gruchalskiego, który zahaczył o bandę i upadł. Gała wykluczony.

Powtórka: Przyjemski popisowo rozprawił się na 1 łuku z parą Wybrzeża

•Bieg 3

Tarasenko, Pieszczek, Lyager, Kułakow 4:2 (14:4)

Znowu znakomicie bydgoszczanie spod taśmy, Pieszczek na 1. okrążeniu pod bandą wyprzedza Lyagera. Duńczyk do mety próbował odbić pozycję

•Bieg 2

Przyjemski, Bartoch, Gryszpiński, Szczotka 5:1 (10:2)

Kolejny doskonały start bydgoskiej pary

•Bieg 1

Zengota, Jeleniewski, Jensen, Jamróg 5:1 (5:1)

Kapitalny start bydgoskiej pary.

Polonia - wybrzeże. Wynik na żywo

Abramczyk Polonia ma pięć meczów do końca rundy zasadniczej i brakuje sześć punktów do upragnionej czwórki. Na 4. miejscu w tej chwili jest właśnie Wybrzeże Gdańsk, dlatego ten mecz ma tak duże znaczenie. Polonia potrzebuje zwycięstwa z bonusem, żeby zachować realne szanse na play off. To oznacza, że musi w poniedziałek wygrać różnicą przynajmniej jedenastu punktów.