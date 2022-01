Polscy panczeniści od piątku będą walczyć o medale mistrzostw Europy

Walka o miano najlepszych panczenistów na Starym Kontynencie to pierwsza poważna rywalizacja po blisko miesięcznej przerwie od Pucharu Świata. Kilka tygodni intensywnych startów o pucharowe punkty i zarazem olimpijskie kwalifikacje dały się we znaki zawodnikom, którzy od połowy grudnia wreszcie mieli okazję do dłuższego odpoczynku. Nasi reprezentanci spotkali się w Tomaszowie Mazowieckim na zgrupowaniu tuż po świętach Bożego Narodzenia, a w niedzielę, w piętnastoosobowym składzie, ruszyli do Holandii.

– Do zawodów przystępujemy w najsilniejszym składzie. Mistrzostwa Europy to ważna impreza, natomiast każdy traktuje ją jako etap w drodze do igrzysk olimpijskich. Oczywiście, liczymy na wysokie miejsca, natomiast zdaję sobie sprawę, że wszystkich srok nie da się złapać za ogon – mówi Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Europejski czempionat w Holandii będzie rozgrywany w formule dystansowej, czyli tak samo, jak podczas igrzysk olimpijskich. Nasi reprezentanci zdecydowanie preferują ten format rozgrywania mistrzostw. Cztery lata temu, podczas inauguracyjnych mistrzostw Europy na dystansach w rosyjskiej Kołomnie wróciliśmy z dwoma brązowymi krążkami. W Heerenveen wystąpi dwóch naszych medalistów z tamtej imprezy – Piotr Michalski (sprint drużynowy) i Zbigniew Bródka (bieg drużynowy).