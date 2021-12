Polscy pływacy będą walczyć o medale mistrzostw świata w Abu Dhabi. Start już w czwartek

– W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wystartuje siedmioosobowa kadra. To ambitna i mocna grupa pływaków, którzy powalczą o medale i rekordy życiowe. Jestem pewna, że każdy z naszych zawodników da z siebie wszystko, by godnie reprezentować kraj. Trzy lata temu w Hanghzhou zdobyliśmy jeden medal, teraz mamy mocne podstawy, by myśleć, że nasz dorobek będzie lepszy – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Na mistrzostwach Europy w Kazaniu biało-czerwoni sięgnęli aż po osiem medali.

W rozgrywanych od 1993 roku mistrzostwach świata na krótkim basenie Polacy zgromadzili do tej pory 24 medale – 3 złote, 6 srebrnych i 15 brązowych. Wszystkie trzy krążki z najcenniejszego kruszcu zdobył Radosław Kawęcki, który będzie jednym z liderów naszej kadry również w Abu Dhabi. Pod nieobecność kilku pływaków ze ścisłej światowej czołówki, m. in. mistrza olimpijskiego Jewgienija Ryłowa i rekordzisty świata Mitchella Larkina, Kawęcki przystąpi do rywalizacji na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym w roli jednego z głównych faworytów. Na listach startowych ma zdecydowanie najlepszy czas zgłoszenia w swojej koronnej konkurencji, a dobrą dyspozycję udowodnił już w mistrzostwach Europy, z których wrócił ze złotem.