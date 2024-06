Polska przegrywa z Austrią 1:3 na Euro 2024. Druga porażka na turnieju

Na trybunach na Stadionie Olimpijskim w Berlinie było przynajmniej kilkanaście tysięcy Polaków. Były też osoby z naszego regionu. Na ulicach stolicy Niemiec także było mnóstwo naszych kibiców.

Jeśli ktoś chciał wybrać się koleją z Bydgoszczy do Berlina, by pokibicować biało-czerwonym, to musiał obejść się smakiem. Bilety były wyprzedane już kilka tygodni temu.