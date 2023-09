Polska z wygraną nad USA na koniec fazy grupowej DMŚ 2023. W sobotę ćwierćfinał z Francuzkami

Reprezentacja Polski w piątkowej partii pokonała 2,5:1,5 ekipę USA na zakończenie fazy grupowej Drużynowych Mistrzostw Świata w szachach kobiet, które odbywają się w Bydgoszczy. Biało-czerwone w sobotnim ćwierćfinale zmierzą się z Francuzkami. – Turniej zaczynamy od nowa – mówi Monika Soćko, która walnie przyczyniła się do wygranej nad USA.

Gospodynie turnieju prowadzone przez trenera Marcina Dziubę po porażce na otwarcie mistrzostw z Chinach obrały właściwą ścieżkę i już w czwartek zapewniły sobie miejsce w fazie pucharowej. Polki w piątkowej partii zmierzyły się z prowadzącymi w grupie B Amerykankami. Biało-czerwone z będącą w świetnej formie Klaudią Kulon (wszystkie trzy wygrane partie w ramach DMŚ 2023) nie przestraszyły się wyżej notowanych rywalek i zakończyły fazę grupową z trzecią wygraną. Swój drugi pojedynek w trakcie mistrzostw wygrała niepokonana do tej pory Oliwia Kiołbasa, która uporała się z niezwykle utalentowaną 13-latką Alice Lee. Premierową wygraną w tym tygodniu w Bydgoszczy dołożyła z kolei Monika Soćko. Partię przy trzeciej szachownicy przegrała Aleksandra Malcewska, natomiast status niepokonanej utrzymała też Kulon, która na ostatniej, czwartej „desce” zremisowała z Annie Wang. Dzięki tym rozstrzygnięciom Polki zwyciężyły 2,5:1,5 i zachowały drugą lokatę w grupie, właśnie za Amerykankami.

– Awans zapewniłyśmy sobie w czwartek, więc można powiedzieć, że do starcia z Amerykankami podeszłyśmy nieco na luzie. Drużyna potrafiła się zmotywować i wygrać. Cieszę się ze swojej pierwszej partii, bo w czwartek byłam tego bardzo bliska, a zremisowałam. Jeszcze też w pierwszej partii z Chinką miałam ogromną przewagę i też nie udało mi się wygrać. Przede wszystkim liczy się jednak drużyna i to z jej zwycięstwa cieszę się najbardziej – mówi Soćko, najbardziej doświadczona zawodniczka reprezentacji Polski kobiet w szachach. – Chciałoby się powiedzieć, że od drugiej partii jesteśmy na drodze do medalu, ale teraz musimy nie kalkulować, co może być, tylko grać najlepiej, jak potrafimy. Trzeba jednak przyznać, że jest dobrze – nie ukrywa utytułowana szachistka.

Trzecie miejsce w naszej grupie zajęły Chinki, które w ostatnim meczu pokonały reprezentację FIDE Ameryka. Czwartym ćwierćfinalistą z grupy B zostały Niemki, które w partii ostatniej szansy zwyciężyły Bułgarki i dalej są w grze o medale DMŚ 2023. Z kolei grupę A wygrał Kazachstan, który w arcyciekawym, piątkowym pojedynku zremisował z drugą w tabeli Gruzją. Komplet ćwierćfinalistek uzupełniają zaś Francuzki i Ukrainki.

Wiadomo już również, z kim Polki spotkają się w ćwierćfinale DMŚ 2023 w Bydgoszczy. Sobotnimi rywalkami biało-czerwonych będą Francuzki. W przypadku ewentualnej wygranej naszych szachistek ich przeciwniczkami w niedzielnym półfinale będzie zwycięzca pary Kazachstan – Niemcy. W pozostałych partiach 1/4 finału DMŚ 2023 Ukraina zagra z USA, a Gruzja z Chinach. – Nie powiedziałabym, że po ostatnich wygranych możemy czuć się pewniej. Każdy mecz jest wyjątkowy i wszystko może się w nim zdarzyć. Na przykładzie Amerykanek i ich spotkania z nami można stwierdzić, że dotychczas przeważały i wygrywały, a w piątek z nami zanotowały dotkliwą porażkę. A mogły przegrać jeszcze wyżej, bo Aleksandra Malcewska nie chciała remisu i przesadziła, natomiast Klaudia Kulon dysponowała dużą przewagę. Każda partia jest ważna i od soboty zaczynamy turniej od nowa – dodaje Soćko.

DMŚ 2023 kobiet to jedna z wielu prestiżowych imprez szachowych w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Organizatorzy turnieju zapewniają, że to nie koniec wielkich, szachowych wydarzeń w naszym kraju. – Dopóki nie mamy oficjalnych potwierdzeń, nie zdradzę, co może nas czekać w bliższej lub dalszej przyszłości. Ten, kto interesuje się szachami, wie jednak, że co chwila mamy w Polsce mistrzostwa świata czy Europy, dlatego nie poprzestajemy na DMŚ 2023. W samej Bydgoszczy, przed tygodniem zakończyły się mistrzostwa Polski juniorów, które zgromadziły 1300 uczestników. To przykład, że też na własnym podwórku, w wymiarze krajowym organizujemy bardzo ciekawe turnieje. Są także festiwale szachowe na kilkuset graczy, a PZSzach robi wszystko ze swojej strony, aby organizować największe zawody – mówi Maciej Cybulski, dyrektor DMŚ 2023 w szachach w Bydgoszczy.

Wiele zalet gry w szachy dostrzega minister Łukasz Schreiber. Pochodzący z Bydgoszczy sekretarz Rady Ministrów pojawił się w czwartek w hotelu Holiday Inn, aby spotkać się z organizatorami DMŚ 2023 i pogratulować im organizacyjnego sukcesu. – To pewnie nie jest dyscyplina naukowa i sportowa dla wszystkich, ale szachy to świetna rzecz i warto nauczyć grać swoje dzieciaki. Tak jak w każdym sporcie, jest to niezwykła nauka wygrywania i przegrywania. To również gra, która uczy skupienia, koncentracji, tak bardzo potrzebnych w dzisiejszym świecie smartfonów i techniki. Uczy zrozumienia, przewidywania, planowania, systematyczności, dając przy tym możliwość poznania świetnych ludzi i wielu miejsc w kraju, a najlepszym także na całym świecie – wymienia Schreiber, który w przeszłości był mistrzem Polski juniorów i reprezentantem kraju w szachach. Medalistki DMŚ 2023 w szachach poznamy w poniedziałek, 11 września. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Organizację mistrzostw wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Lotto (partner strategiczny PZSzach), PGNiG (partner generalny PZSzach), Dr Irena Eris i Mokate.

