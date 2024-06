Przez Tour de France do Paryża. Michał Kwiatkowski chce się znowu pokazać w najważniejszym kolarskim wyścigu świata

– Wcześniej nie liczyłem, że otworzą się dla mnie szanse na jechanie Tour de France w sposób, w jaki to robim. Ineos Grenadiers jest zespołem, który pozwala rozwijać skrzydła uniwersalnym kolarzom, takim jak ja, którzy nieźle radzą sobie w sprincie, pod górę czy na płaskim, pod wiatr czy w czasówce. Jako zespół nie jedziemy tylko, żeby walczyć w klasyfikacji generalnej, ale szukamy swoich szans na poszczególnych etapach. W 2023 roku miałem ich kilka, w końcu wygrałem i to była jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu. Mam nadzieję, że w tym roku znowu będę miał okazję na triumf etapowy. Jest dwóch wielkich faworytów do końcowej wygranej – Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard, natomiast my nigdy nie składamy broni, będziemy próbować z całych sił wypaść jak najlepiej – mówi Michał Kwiatkowski, który przed rokiem wygrał 13. etap Tour de France po samotnej ucieczce na słynnym wzgórzu Grand Colombier. To był drugi w karierze triumf etapowy Polaka w „Wielkiej Pętli”.

– Startując tutaj nie czuję się może osamotniony, ale z pewnością liczna grupa przedstawicieli nacji typowo kolarskich – jak Włosi czy Francuzi może przytłaczać, widać że duża liczba zawodników z tych krajów powoduje, że czują się pewni swoich umiejętności – zauważa Kwiatkowski. – Jako polski zawodnik jestem dumny, gdy widzę na trasie rodaka, polskich kibiców czy nasze media. W tym roku takie samo uczucie będzie mi towarzyszyć, bo Grupa InPost jest partnerem tego wyścigu. Przyjeżdżamy na Tour de France, próbujemy pokazać siebie i to, jak mocno potrafimy powalczyć. Jest to także dla mnie dodatkowy powód do dumy, że jako polska firma tam będziemy i zaznaczamy swoją obecność – dodaje.

– Gdy byłem na rekonesansie we Florencji przypomniałem sobie złoty medal mistrzostw świata, który wywalczyłem z drużyną w jeździe na czas. Zrobić taki sukces z kolegami to wspaniała sprawa, bardzo dobrze to jeszcze pamiętam, bo to coś wyjątkowego, innego niż triumf indywidualny. Startujący w tym miejscu Tour de France, w kraju w którym kultura kolarska jest na przepięknym poziomie, to będzie kolejna fantastyczna sprawa, która mnie bardzo cieszy.

W tym roku kolarze będą mieli do pokonania łącznie 3492 kilometry, a w puli nagród zgromadzono 2,3 mln euro. 111. Tour de France rozpoczyna się już 29 czerwca, a jego oficjalnym partnerem jest Grupa InPost.

– Jest to wyścig inny niż wszystkie. Na pewno już na kilka dni przed startem widać olbrzymie zainteresowanie mediów. Rozgłos jest niesamowity, nieporównywalny z innymi wyścigami. Liczba mikrofonów i kamer na konferencjach jest przytłaczająca. Zainteresowanie wynika z faktu, że wyścig ma swoją bogatą historię, przez całe lata wygrywały go wielkie nazwiska naszego sportu, a żółty kolor lidera kojarzy się każdemu fanowi sportu na świecie właśnie z tą imprezą. Przejeżdżając cały wyścig, obserwując kibiców i wszystkie malownicze tereny zdajesz sobie szybko sprawę, że bierzesz udział w czymś wyjątkowym. A gdy jeszcze zaznaczasz swoją obecność, to wiesz, że pokazujesz się całemu światu – mówi Polak i dodaje: – Dla mnie bliskie sąsiedztwo Tour de France i igrzysk olimpijskich w Paryżu to idealne połączenie. Tak było przed igrzyskami w Tokio czy Rio de Janeiro, że starałem się wyjechać z „Wielkiej Pętli” ze świetną formą. Uważam, że to jest łatwe i możliwe do połączenia.