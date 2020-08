Polski Cukier Toruń strzelca znalazł w Grecji. Wkrótce dołączy środkowy?

Donovan Jackson to typowy strzelec (189 cm), który na boisku świetnie czuje się z piłką w rękach. Jest leworęczny, co potrafi wykorzystać w starciu z obrońcami. Jego największym atutem są rzuty z dystansu, zwykle trafia w okolicach 40 procent.

Ostatni sezon to już liga grecka i Kolossos z Rodos (10 miejsce z bilansem 8-12). W tym zespole Amerykanin zaliczył 16 meczów, średnio po 25 minut (grali tam także znani z PLE Tyrone Brazelton i Jermaine Love). Średnie Jacksona to 13,2 pkt (42,5 proc. z gry, 38 proc. za 3), do tego po 1,8 zbiórek i asyst. Jako, że Grecja to liga dwóch prędkości, więc warto sprawdzić mecze z czołówką. W starciach z czterema najwyżej klasyfikowanymi zespołami Jackson notował średnio po 14,2 pkt.