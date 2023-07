Polskie koszykarki w ćwierćfinale uniwersjady w Chengdu!

Mecz dla polskich zawodniczek zaczął się znakomicie, bo od początku wyraźnie prowadziły. Niestety, w drugiej kwarcie role się odwróciły i na przerwę polski zespół schodził z tylko jednopunktowym prowadzeniem.

– Byłyśmy bardzo energetyczne, wiedziałyśmy, że jeśli wygramy to będziemy już w ósemce. Byłyśmy świetnie zmotywowane, ale niestety później dziewczyny z Portugalii pozbierały nam trochę piłek w ataku i musiałyśmy w drugiej połowie znów powrócić do swojej gry. Starałyśmy się nie poddawać się, zdobywać punkty i skutecznie bronić takim systemem, jaki podpowiedział nam sztab szkoleniowy. I to się udało – mówiła Julia Niemojewska.

– Początek był mocno obiecujący, ale pamiętaliśmy, że Portugalia walczy o życie i łatwo się nie podda. Możemy się tylko cieszyć, że dziewczyny pokazały charakter i mimo tego, że dziewczyny pokazały charakter to w końcówce nasz zespół był górą. Dziewczyny zasługują na to, by grać tutaj o najwyższe cele. Spotkaliśmy się dwa tygodnie temu i poświęciliśmy ten czas na naprawdę fajną i ciężką pracę. Powiedziałem im przed meczem, że nie przyjechaliśmy tutaj na wyjazd turystyczny, a po wynik sportowy – dodał trener Karol Kowalewski.