Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz pokonały na wyjeździe Katarzynki Toruń [zdjęcia, wideo]

Energa Toruń - Polskie Przetwory Bydgoszcz 45:79

Kwarty: 8:26, 10:15, 12:13, 15:25 ENERGA: Pszczolarska 12, Scaife 10, Wieczyńska 5 (1), Bennet 2, 6 as., Grzenkowicz 3 (1) oraz Nowicka 8, Podkańska 5 (1), Urban 0. BASKET 25: Fontaine 15, 10 zb., Stankiewicz 14 (1), Michałek 12 (2), Miskiniene 10, W. Sobiech 2 oraz Houser 12 (3), Zasada 6, Poboży 4, Szajtauer 4, Świątkowska 0, R. Sobiech 0.

W pełnych składach Basket 25 byłby zdecydowanym faworytem, a kłopoty kadrowe „Katarzynek” (tylko dziewięć zawodniczek w składzie), tylko dysproporcję sił powiększyły. Już po czterech minutach bydgoszczanki miały 10 punktów przewagi, a jedyny kosz z gry dla Energi był autorstwa Łucji Grzenkowicz . Jeszcze w inauguracyjnej kwarcie Basket 25 powiększył przewagę do 20 punktów i w zasadzie już wtedy było wiadomo, że te derby wielu emocji kibicom nie dostarczą. Młody zespół „Katarzynek” w tej cześć miał 21 procent skuteczności z gry, walkę o zbiórki przegrał 5:14.

Przed trener Emilią Lamparską sporo pracy, bo też trudno liczyć, że dołączenie Sarr jakoś radykalnie poprawi potencjał „Katarzynek”.Obie Amerykanki wypadły w niedzielę przeciętnie: Scaife uzbierała 10 punktów, ale potrzebowała do tego 14 rzutów z gry, Bennett trafiła do kosza raz w ciągu 32 minut na parkiecie. Teraz drużyna ma dwa tygodnie czasu do kolejnego meczu (Ślęza Wrocław u siebie).