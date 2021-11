Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz wygrywają w Sosnowcu. Jest przełamanie

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - POLSKIE PRZETWORY BASKET 25 BYDGOSZCZ 75:83

Kwarty: 22:19, 14:21, 19:20, 20:23

ZAGŁĘBIE: Bogicević 21 (4x3), January 20 (1x3, 8 zb., 8 as.), Sutherland 18 (2x3, 14 zb., 5 as.), Sagerer 9 (2x3), Wojtala 2 - Zuziak 3, Wnorowska 2, Urbaniak-Dornstauder 0.

BASKET 25: Houser 25 (2x3, 8 zb., 5 as.), Fontaine 20 (1x3, 8 zb.), Alleyne 15 (1x3, 14 zb.), Sobiech 7, Michałek 4 - Stankiewicz 8 (1x3), Zmierczak 1, Zasada 0, Szajtauer 0.

Sosnowiczanki przed trzema tygodniami wsławiły się zwycięstwem nad mistrzyniami Polski z Gdyni. Z kolei bydgoszczanki od tego czasu doznały trzech porażek w lidze. Głównym celem zespołu prowadzonego przez Piotra Kulpekszę było przełamanie tej złej serii. To się udało, ale nie przyszło łatwo.

