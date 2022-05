Pomóżmy Paulinie zebrać pieniądze na operację. Będzie impreza charytatywna w Chełmnie

- Mam 38 lat i wciąż wiele planów i marzeń - pisze o sobie Paulina Ziółkowska. - Boję się jednak, że choroba całkowicie zawładnie moim ciałem, czyniąc ze mnie osobę niepełnosprawną i zależną od pomocy drugiego człowieka. Chcę żyć i czuć się dobrze nie tylko dla siebie, ale także dla moich dzieci. Zamiast narzekać wolę się uśmiechać i działać. Dlatego dzięki temu, gdy jest naprawdę źle, wierzę, że następny dzień będzie lepszy…

Choruje na obustronny zespół górnego otworu klatki piersiowej – TOS. - Choroba zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, powoduje permanentny ból, a także ograniczenia ruchowe - dodaje pani Paulina. - Ze względu na chorobę muszę mieć usunięte pierwsze żebro oraz jeden z mięśni po obu stronach, odbarczone struktury naczyniowe i nerwowe, by w trakcie ruchów ręką, głową, a nawet w czasie leżenia nie dochodziło do zamykania przepływu krwi. Niewielu lekarzy słyszało o moim schorzeniu. Miałam to szczęście, że trafiłam na niesamowitego specjalistę, który od razu pokierował moim leczeniem. Zbiegło się to z początkiem pandemii i zamknięciem szpitali na 3 dni przed moim terminem przyjęcia na angiologię. Po kilku miesiącach udało mi się tam dostać i postawiono diagnozę, którą podejrzewał chirurg, u którego zaczęłam leczenie.