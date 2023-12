Poniżają Romów w więzieniach? Rzecznik praw obywatelskich interweniuje

Poniżające komentarze

W niektórych przypadkach rodziny więźniów Romów mówiły wprost o poniżaniu ze względu na na pochodzenie etniczne. W izolacji więziennej Romowie mieli doświadczać trudności w budowaniu relacji z innymi więźniami. Pod adresem funkcjonariuszy Służby Więziennej kierowane były zarzuty o poniżające komentarze oraz stereotypowego traktowania. Marcin Wiącek postanowił zwrócić się do Służby Więziennej, aby zbadała zgłoszone uwagi i przeprowadziła szkolenia dotyczące kultury romskiej dla swojego personelu. Funkcjonariusze powinni – zdaniem rzecznika - podjąć działania interwencyjne w celu poprawy sytuacji więźniów romskiego pochodzenia.

"Można mówić o tendencji"

W listopadzie odbyło się spotkanie rzecznika z przedstawicielem Centralnej Rady Romów, niezależnej organizacji zrzeszającej ekspertów społeczności romskiej. Omawiano tam sytuację więźniów romskiego pochodzenia przebywających w zakładach karnych.

- Dochodzą do nas sygnały od Romów z różnych zakładów karnych, więc można mówić o pewnej tendencji. Niestety zjawisko to zostało utrwalone w czasach przemian w latach 90. Cieszę się, że będziemy wspólnie szukać rozwiązań w tej sprawie – stwierdził w rozmowie z „Pomorską” Karol Kwiatkowski, prezes Centralnej Rady Romów. - Akurat z województwa kujawsko-pomorskiego nie mieliśmy do tej pory takich wyraźnych sygnałów, choć oczywiście nie mamy w tym względzie pełnej wiedzy..